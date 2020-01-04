Жертвами масштабного наводнения в Индонезии стали уже 53 человек

Более 173 тысяч человек остались без крова

/ Фото: AFP

Число жертв наводнения и оползней в Индонезии возросло до 53 человек. Ранее мы писали о 43 погибших.

Как сообщили в Национальном агентстве по противодействию стихийным бедствиям, еще один человек пропал без вести в Джакарте. Кроме того, из-за стихии более 173 тысяч человек остались без крова.

Ранее мы писали, что дожди и реки, вышедшие из берегов, затопили 182 квартала города, а в 724 его районах отключено электричество. В некоторых районах затопления достигают 2,5 м в глубину.

Напомним, накануне Нового года в Джакарте начался ливень, который и привел к сильному наводнению.

Кроме того, непогода ранее обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смыла десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

А в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смывали с дороги десятки машин.

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