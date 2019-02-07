Число жертв обрушения жилого дома в Стамбуле возросло

В результате аварии пострадали 12 человек

Фото: Pixabay

Число жертв обрушения жилого дома в Стамбуле возросло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b01/e94/5c5b01e94dbb8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b01/e94/5c5b01e94dbb8.jpg 2019-02-07T07:51:00+02:00 Другие страны В результате аварии пострадали 12 человек

В квартале Орхантепе в прибрежном районе Стамбула жертвами обрушения семиэтажного здания стали три человека, еще 12 пострадали. Об этом сообщил мэр Стамбула Али Йерликая, передает Anadolu. Ранее мы сообщали об одном погибшем.

Сейчас на месте инцидента ведутся спасательные работы. Под обломками рухнувшего дома осталось большое количество автомобилей. Как сообщают местные СМИ, в здании проживали 27-30 человек.

Напомним, что прошлым летом в Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом – здание обвалилось из-за сильных ливней, которые размыли его фундамент.

Кроме того, в прошлом месяце в трехэтажном жилом доме в Гааге по неизвестным причина произошел взрыв, в результате которого часть здания рухнула. Также мы писали об обрушении целого подъезда многоквартирного дома в российском Магнитогорске. Причиной случившегося назвали взрыв газа.

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