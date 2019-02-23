Число жертв отравления алкоголем в Индии возросло до 50

Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны

Фото: Pixabay

Число жертв отравления алкоголем в Индии возросло до 50 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/074/702/5c7074702ba71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/074/702/5c7074702ba71.jpg 2019-02-23T00:14:00+02:00 Другие страны Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны

Не менее 50 человек погибли в результате отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии. Как сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя полиции, еще около 50 человек пострадали.

Ранее агентство Рейтер информировало о 17 погибших и 40 госпитализированных.

По данным полиции, жертвами стали в основном работники чайных плантаций в штате Ассам. Они употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты.

Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны.

В начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

Накануне сообщалось, что в Испании более чем вдвое увеличилось число пострадавших в результате массового отравления в элитном ресторане RiFF, который находится в Валенсии. Как сообщают местные СМИ, на данный момент с симптомами отравления различной стадии в городские больницы уже обратились 29 человек.

Также напомним,в Киеве при загадочных обстоятельствах отравились люди – один человек погиб, трое в больнице. Причина редкий элемент тяжелый металл таллий. Двое пострадавших от него работали в такси.

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