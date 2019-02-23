Число жертв отравления алкоголем в Индии возросло до 50
Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны
Не менее 50 человек погибли в результате отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии. Как сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя полиции, еще около 50 человек пострадали.
Ранее агентство Рейтер информировало о 17 погибших и 40 госпитализированных.
По данным полиции, жертвами стали в основном работники чайных плантаций в штате Ассам. Они употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты.
Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны.
В начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.
Накануне сообщалось, что в Испании более чем вдвое увеличилось число пострадавших в результате массового отравления в элитном ресторане RiFF, который находится в Валенсии. Как сообщают местные СМИ, на данный момент с симптомами отравления различной стадии в городские больницы уже обратились 29 человек.
Также напомним,в Киеве при загадочных обстоятельствах отравились люди – один человек погиб, трое в больнице. Причина редкий элемент тяжелый металл таллий. Двое пострадавших от него работали в такси.
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