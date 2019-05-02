Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Число жертв теракта в Новой Зеландии выросло

2 мая, 18:21

От полученных во время стрельбы ранений скончался гражданин Турции

Фото: Getty Images

Пострадавший в результате теракта 15 марта в мечети в новозеландском Крайстчерче гражданин Турции скончался от полученных ранений. Об этом в четверг сообщил глава МИД турецкого государства Мевлют Чавушоглу.

"К сожалению, мы потеряли нашего гражданина Зекерию Туяна, который был серьезно ранен в результате ужасного нападения в Крайстчерче в Новой Зеландии", – сообщил он.

Чавушоглу также выразил глубокие соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось, что "крайстчерчский стрелок", гражданин Австралии Брентон Таррант финансово поддерживал французское ультраправое движение "Идентификация поколения", которое придерживается идей "превосходства белой расы".

Как сообщили на закрытом брифинге Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) 5 апреля, в сентябре 2017 года он совершил четыре пожертвования на счет организации общей суммой 2,2 тыс. евро.

"Идентификация поколения" – организация, возникшая в 2012 году во Франции, и которая за последние семь лет распространилась на другие европейские страны.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убит градоначальника Лондона Садика Хана.


Как мы уже писали, после дневной молитвы 15 марта вооружившись огнестрельным оружием, Брентон Таррант ворвался в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и совершил стрельбу. В результате случившегося погиб 51 человек, еще 49 были ранены. .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег стрельба, новая зеландия, мечеть

Вы сейчас просматриваете новость " Число жертв теракта в Новой Зеландии выросло". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новой Зеландии сообщили о минировании дома: полиция задержала подозреваемого

30 апреля, 10:12

Минирование произошло в городе Крайстчерч в доме рядом с мечетью

Операция спецназа Новой Зеландии в Сирии: опубликованы детали

15 апреля, 13:26

Вооруженные силы страны с 2013 года регулярно делали вылазки в Сирию, чтобы найти похищенную гражданку

"Новозеландский стрелок" оказался связан с расистами во Франции

5 апреля, 12:47

Брентон Таррант перевел на счета ультраправой организации "Идентификация поколения" 2,2 тыс. евро

Теракт в мечетях Новой Зеландии: стрелку предъявят обвинения в 50 убийствах

4 апреля, 08:06

Брентон Таррант должен предстать перед судом Крайстчерча 5 апреля

Парламент Новой Зеландии проголосовал за новые ограничения на оружие

2 апреля, 16:43

Законопроект был поддержан как либералами, так и консерваторами, и только один из 120 депутатов проголосовал против

Facebook ужесточит правила прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии

31 марта, 04:03

В частности, Facebook планирует ограничить возможность вести трансляции для тех пользователей, которые уже нарушали правила соцсети

Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Жена звезды Баварии покоряет хорватские пляжи в бикини. ФОТО

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

7 вещей, о которых нам врали в школе

Плющенко рассказал всю правду о российских фигуристах

Актрисе Дженнифер Энистон – 50. Фотогалерея

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Сегодня, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

Как понять, что в организме не хватает магния