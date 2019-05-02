Число жертв теракта в Новой Зеландии выросло

От полученных во время стрельбы ранений скончался гражданин Турции

Фото: Getty Images

Пострадавший в результате теракта 15 марта в мечети в новозеландском Крайстчерче гражданин Турции скончался от полученных ранений. Об этом в четверг сообщил глава МИД турецкого государства Мевлют Чавушоглу.

"К сожалению, мы потеряли нашего гражданина Зекерию Туяна, который был серьезно ранен в результате ужасного нападения в Крайстчерче в Новой Зеландии", – сообщил он.

Чавушоглу также выразил глубокие соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось, что "крайстчерчский стрелок", гражданин Австралии Брентон Таррант финансово поддерживал французское ультраправое движение "Идентификация поколения", которое придерживается идей "превосходства белой расы".

Как сообщили на закрытом брифинге Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) 5 апреля, в сентябре 2017 года он совершил четыре пожертвования на счет организации общей суммой 2,2 тыс. евро.

"Идентификация поколения" – организация, возникшая в 2012 году во Франции, и которая за последние семь лет распространилась на другие европейские страны.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убит градоначальника Лондона Садика Хана.

Как мы уже писали, после дневной молитвы 15 марта вооружившись огнестрельным оружием, Брентон Таррант ворвался в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и совершил стрельбу. В результате случившегося погиб 51 человек, еще 49 были ранены. .

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