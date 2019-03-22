Теракт в мечетях Новой Зеландии: десятки пострадавших остаются в больницах

Среди пострадавших есть четырехлетняя девочка, ее состояние врачи оценивают как критическое

Фото: AFP

Теракт в мечетях Новой Зеландии: десятки пострадавших остаются в больницах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b47/f66/5c8b47f663334.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b47/f66/5c8b47f663334.jpg 2019-03-22T09:31:00+02:00 Другие страны Среди пострадавших есть четырехлетняя девочка, ее состояние врачи оценивают как критическое

После теракта в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии в больницах остаются 27 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление здравоохранения района Кентербери.

Среди пострадавших есть четырехлетняя девочка. Ее состояние медики оценивают как критическое.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Теракт в мечетях Новой Зеландии: десятки пострадавших остаются в больницах". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.