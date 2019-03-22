Теракт в мечетях Новой Зеландии: десятки пострадавших остаются в больницах
Среди пострадавших есть четырехлетняя девочка, ее состояние врачи оценивают как критическое
После теракта в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии в больницах остаются 27 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление здравоохранения района Кентербери.
Среди пострадавших есть четырехлетняя девочка. Ее состояние медики оценивают как критическое.
Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.
Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.
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