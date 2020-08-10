Чудовищный взрыв в Бейруте привел к отставке правительства Ливана

Чуть позже премьер Хасан Диаб объявил о роспуске Кабмана президенту

На фоне масштабных антиправительственных протестов, которые в последние дни охватили Ливан после мощнейшего взрыва в Бейруте, правительство страны решило сложить свои полномочия.

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Как сообщает Associated Press, по словам министра здравоохранения Хамада Хасана, позже в понедельник, 10 августа, премьер-министр Хасан Диаб официально уведомит президента страны Мишеля Ауна.

С прошлой недели в Бейруте не утихают протесты, участники которых призывают правительство уйти в отставку, возлагая на Кабмин ответственность за взрыв более 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры в порту Бейрута, поскольку именно власти не обеспечили правильные условия его хранения.

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Накануне протестующие сумели прорваться в здания Министерства труда и Министерства по делам перемещенных лиц.

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Напомним, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами несколько лет назад и выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

По официальным данным, жертвами трагедии стали 220 человек, еще порядка 110 пропали без вести. Кроме того, более 6 тысяч пострадали.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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