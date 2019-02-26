Цирк в Ханое: бегающие за Ким Чен Ыном охранники снова рассмешили соцсети
Пользователей соцсетей позабавило видео из Ханоя, на котором охранники Ким Чен Ына бегут снаружи его автомобиля
Северокорейский лидер Ким Чен Ын добрался до вьетнамской столицы Ханоя, где 27 февраля начнется двухдневный саммит США-КНДР, на котором он обсудит с американским президентом Дональдом Трампом вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
В городе его сопровождал кортеж из трех десятков авто и двух броневиков, в которых ехали прочие члены делегации и телохранители.
Пользователей соцсетей позабавило видео из Ханоя, на котором охранники Ким Чен Ына бегут снаружи его автомобиля:
У многих из них такая картина вызвала приступ хохота, а отдельные комментаторы сравнили северокорейского диктатора с хозяином Кремля.
Напомним, что в первой половине дня Ким Чен Ын прибыл на бронированном поезде на границу Вьетнама, откуда пересел на автомобильный кортеж и преодолел 170 км до Ханоя.
После этого его бронепоезд покинул Вьетнам и направившись на территорию территории Китая, где, вероятно, пройдет техническое обслуживание перед тем, как лидер Северной Кореи вернется на нем в Пхеньян, который отделяют от Вьетнама более 4 тыс. километров.
Как мы уже писали, второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.
В свою очередь, американский президент уже выразил оптимизм в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Цирк в Ханое: бегающие за Ким Чен Ыном охранники снова рассмешили соцсети". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ким Чен Ын в Ханое остановился в элитном отеле для встречи с Трампом
Кортеж главы КНДР состоял более чем из десятка автомобилей и прокурсировал по всему центру города
Саммит США-КНДР во Вьетнаме: Трамп раскрыл новые подробности
Президент США рассказал, когда вылетит в Ханой, какие темы будут обсуждаться и кто помог Штатам с организацией
Бронепоезд и цветы: как Ким Чен Ына провожали на встречу с Трампом, опубликованы фото
Столицу КНДР от Вьетнама отделяет расстояние более чем в 4,5 тыс. км, поэтому путешествие Ким Чен Ына может занять более двух суток
Во Вьетнаме задержали двойников Трампа и Ким Чен Ына
Мужчин задержали после интервью местному телеканалу