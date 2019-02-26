Цирк в Ханое: бегающие за Ким Чен Ыном охранники снова рассмешили соцсети

Пользователей соцсетей позабавило видео из Ханоя, на котором охранники Ким Чен Ына бегут снаружи его автомобиля

Фото: AFP

Цирк в Ханое: бегающие за Ким Чен Ыном охранники снова рассмешили соцсети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/523/c58/5c7523c5806c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/523/c58/5c7523c5806c8.jpg 2019-02-26T13:32:00+02:00 Другие страны Пользователей соцсетей позабавило видео из Ханоя, на котором охранники Ким Чен Ына бегут снаружи его автомобиля

Северокорейский лидер Ким Чен Ын добрался до вьетнамской столицы Ханоя, где 27 февраля начнется двухдневный саммит США-КНДР, на котором он обсудит с американским президентом Дональдом Трампом вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

В городе его сопровождал кортеж из трех десятков авто и двух броневиков, в которых ехали прочие члены делегации и телохранители.

Пользователей соцсетей позабавило видео из Ханоя, на котором охранники Ким Чен Ына бегут снаружи его автомобиля:

У многих из них такая картина вызвала приступ хохота, а отдельные комментаторы сравнили северокорейского диктатора с хозяином Кремля.

Напомним, что в первой половине дня Ким Чен Ын прибыл на бронированном поезде на границу Вьетнама, откуда пересел на автомобильный кортеж и преодолел 170 км до Ханоя.

После этого его бронепоезд покинул Вьетнам и направившись на территорию территории Китая, где, вероятно, пройдет техническое обслуживание перед тем, как лидер Северной Кореи вернется на нем в Пхеньян, который отделяют от Вьетнама более 4 тыс. километров.

Как мы уже писали, второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

В свою очередь, американский президент уже выразил оптимизм в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.

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