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Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом

Сегодня, 04:15

После прибытия на станцию Донг-Данг Ким Чен Ын пересел в автомобиль, и кортеж направился в столицу страны Ханой

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом Другие страны После прибытия на станцию Донг-Данг Ким Чен Ын пересел в автомобиль, и кортеж направился в столицу страны Ханой

Поезд с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прибыл во Вьетнам, сообщило во вторник агентство Yonhap.

После прибытия на станцию Донг-Данг в провинции Лонг-Сон Ким Чен Ын пересел в автомобиль, и кортеж направился в столицу страны Ханой. 170-километровый путь займет несколько часов.

Напомним, что второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: президент США Дональд Трамп и лидер КНДР проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

А тем временем, во Вьетнаме – новый писк моды: прически "а-ля Трамп и Ким Чен Ын". В ожидании второго саммита президента США и главы КНДР местный парикмахер Ле Туан Зионг и решил порадовать клиентов узнаваемыми прическами. Приходят за "политическими" прическами и молодежь, и пожилые люди. Как оценит такой маркетинговый ход сам лидер КНДР, пока неизвестно. Но северокорейские чиновники, когда речь идет о высшем руководстве страны, чувство юмора сразу теряют. Однако до сих пор никаких замечаний парикмахер не получал.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу предстоящего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.

"Мы оба ожидаем развития прогресса, достигнутого на первом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?" – написал Трамп в Twitter.

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Тег Вьетнам, США, КНДР, саммит, Трамп, Ким Чен Ын

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Источник:

Интерфакс-Украина

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