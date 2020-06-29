"Дал сигнал": Лукашенко рассказал, как "убирал" конкурентов на выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что лично поручил открыть уголовные дела против своих конкурентов на президентских выборах.

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"Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда – в любом качестве", – заявил он в эфире одного из белорусских телеканалов.

Отметим, что речь идет о муже потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской. Мужчина является главой предвыборного штаба своей жены. Сергея Тихановского задержали в конце мая во время разрешенного пикета. Его обвиняют в подготовке массовых беспорядков и насилии в отношении сотрудников милиции. Сам же Лукашенко уверяет, что кампанию Тихановской финансируют из-за границы.

Кроме того, "убрать" Лукашенко решил еще одного потенциального кандидата – бывшего банкира Виктора Бабарико. Сейчас он находится в СИЗО. Его обвиняют в экономических преступлениях, но адвокаты мужчины называют дело политическим.

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Добавим, что, по мнению Лукашенко, его оппоненты хотят расшатать обстановку внутри страны и "пойти наступлением на действующую власть".

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Напомним, что шестые президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа этого года. И для самого Лукашенко следующий срок может стать шестым подряд с момента победы на голосовании в 1994 году.

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