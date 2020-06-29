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"Дал сигнал": Лукашенко рассказал, как "убирал" конкурентов на выборах

29 июня, 14:55

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По мнению президента, его политические оппоненты хотят расшатать обстановку внутри страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что лично поручил открыть уголовные дела против своих конкурентов на президентских выборах.

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"Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда – в любом качестве", – заявил он в эфире одного из белорусских телеканалов.

Отметим, что речь идет о муже потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской. Мужчина является главой предвыборного штаба своей жены. Сергея Тихановского задержали в конце мая во время разрешенного пикета. Его обвиняют в подготовке массовых беспорядков и насилии в отношении сотрудников милиции. Сам же Лукашенко уверяет, что кампанию Тихановской финансируют из-за границы.

Кроме того, "убрать" Лукашенко решил еще одного потенциального кандидата – бывшего банкира Виктора Бабарико. Сейчас он находится в СИЗО. Его обвиняют в экономических преступлениях, но адвокаты мужчины называют дело политическим.

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Добавим, что, по мнению Лукашенко, его оппоненты хотят расшатать обстановку внутри страны и "пойти наступлением на действующую власть".

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Напомним, что шестые президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа этого года. И для самого Лукашенко следующий срок может стать шестым подряд с момента победы на голосовании в 1994 году.

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выборы президент Беларусь конкурент Александр Лукашенко

Источник: УНИАН

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