Делегация КНДР отправилась в Китай перед визитом Си Цзиньпина в Пхеньян

Делегацию возглавил глава центрального комитета ассоциации Чха Сын Су

Фото: AFP

Члены ассоциации журналистов КНДР отправились в Китай в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян. Об этом сообщила газета "Нодон синмун".

По ее данным, делегацию возглавил глава центрального комитета ассоциации Чха Сын Су. Поезд с представителями северокорейских СМИ в среду отправился с центрального вокзала КНДР. О целях и деталях данного визита не сообщается.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20–21 июня посетит с государственным визитом КНДР по приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Как проинформировал ранее глава отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао, эта поездка приурочена к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и будет "иметь огромное значение для дальнейшего развития взаимных связей". Он также напомнил, что Пекин направляет в Пхеньян делегацию во главе с самим главой государства впервые за последние 14 лет.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

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