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Методы Советского Союза: зачем российские военные прибыли в Венесуэлу

Сегодня, 11:44

Кремль пытается показать военное присутствие и защитить свои интересы

Фото: AFP
Методы Советского Союза: зачем российские военные прибыли в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2c0/185/5c72c0185ae19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2c0/185/5c72c0185ae19.jpg Другие страны Кремль пытается показать военное присутствие и защитить свои интересы

99 российских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии, генералом Василием Тонкошкуровым прибыли в Венесуэлу для поддержки режима Мадуро и демонстрации США российского присутствия в этой стране. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали военные эксперты Михаил Жирохов и Александр Мусиенко.

Так, это похоже на создание некой фейковой военной базы, считает Жирохов. Хотя здесь стоит помнить, что это противоречит венесуэльскому законодательству.

"Скорее всего, это очередной этап создания такой себе некой фейковой базы для угрозы США, чтобы защитить свои интересы. Потому что вложения России в нефтяную отрасль Венесуэлы достаточно большие. Россияне пытаются показать свое военное присутствие США. Хотя, если рассуждать здраво, говорить о военной ценности этой базы не приходится. В первую очередь, потому что эту базу будет очень сложно снабжать. Здесь возможно лишь снабжение воздушным путем. Морским – будет месяцами идти транспорт. С военной точки зрения она не имеет никакого смысла. Даже в случае начала гражданской войны, они ничего не смогут сделать. Их слишком мало. Это лишь для того, чтобы показать свое присутствие. При этом стоит напомнить, что, по законодательству Венесуэлы, не разрешается размещать военную базу другой страны. И Мадуро идет на пренебрежение законодательством", – говорит Жирохов.

Российские военные будут в Венесуэле лишь в роли консультантов, говорит Мусиенко. Их главная цель – поспособствовать удержанию власти Мадуро.

"Здесь нет ничего нового. Такое же делал Советский Союз, когда отправлял своих инструкторов на Ближний Восток, в Латинскую Америку, в страны Африки. Они поехали туда консультировать генералов венесуэльской армии на случай, если будет вооруженное восстание, и люди захотят Мадуро сбросить вооруженным путем. Они едут научить, как противостоять этому, как до последнего держать власть. Подобное было в Киеве, когда для разгона митингующих на Майдане прилетали к нам самолеты из России. Тогда тоже приезжали военные советники. Россияне видят, что ситуация напряженная. Ну, сколько, Мадуро осталось? Еще, может, до двух месяцев продержится? Они хотят добиться того, чтобы армия была готова к началу таких действий", – добавляет Мусиенко.

При этом, по мнению экспертов, российские военные поехали в Венесуэлу не для защиты Мадуро.

"Это не спецназначение. Фигурирует начальник штаба сухопутных войск России, не фигурирует какой-то генерал ФСБ или любой другой силовой структуры, которую назначили именно для безопасности Мадуро", – объясняет Жирохов.

Также специалисты не рассматривают вариант эвакуации Мадуро.

"Я не думаю, что эти люди поехали туда спасать Мадуро. Ну, может потом они и перевезут его в Ростов. Но все-таки они рассматривают сценарий до конца удержать там власть", – суммирует Мусиенко.

Ранее мы писали, что в Каракас, столицу Венесуэлы, которую уже несколько месяцев сотрясает серьезный политический кризис, 23 марта прибыли два транспортных самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124. В Венесуэлу прибыли 99 российских военных или же бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым – начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии.

Позже в Венесуэле заявили, что российские военные прибыли, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

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Тег нефть, Венесуэла, США, власть, Мадуро, конфликт, российские военные, военная база, Мусиенко, Жирохов

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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