"Остались считанные дни": Гуайдо сделал важное заявление о будущем Венесуэлы
Оппозиционер заявил, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро "остались считанные дни"
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники готовятся к проведению операции "Свобода", которая положит конец власти президента Николаса Мадуро.
"Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате", - сказал Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе.
Оппозиционер заявил, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро "остались считанные дни".
Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Остались считанные дни": Гуайдо сделал важное заявление о будущем Венесуэлы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВФ готов помочь Венесуэле: названо условие
Фонд внимательно следит за обстановкой в стране, заверил Джерри Райс
Мадуро уверяет, что Венесуэла скоро сможет удовлетворить большинство нужд в лекарствах
Оставшиеся 30% потребностей страна покроет импортом