"Остались считанные дни": Гуайдо сделал важное заявление о будущем Венесуэлы

Оппозиционер заявил, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро "остались считанные дни"

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

"Остались считанные дни": Гуайдо сделал важное заявление о будущем Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5e3/6ac/5c55e36ac9850.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5e3/6ac/5c55e36ac9850.jpg 2019-03-21T18:14:00+02:00 Другие страны Оппозиционер заявил, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро «остались считанные дни»

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники готовятся к проведению операции "Свобода", которая положит конец власти президента Николаса Мадуро.

"Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате", - сказал Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе.

Оппозиционер заявил, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро "остались считанные дни".

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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