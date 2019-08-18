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Десятки тысяч жителей Гонконга вышли на новую акцию протеста

Сегодня, 13:46

Протестующие собрались в парке Виктория, часть из них разошлись в другие части города

Фото: scmp.com

Фото: scmp.com

Десятки тысяч жителей Гонконга в воскресенье, 18 августа, вышли на новую антиправительственную демонстрацию. Люди протестуют несмотря на дождь и плохие погодные условия, пишет South China Morning Post.

Протестующие сначала собрались в парке Виктория, так как именно в этой локации полиция разрешила проведение акции. После этого часть участников митинга разошлись в другие части города.

Фото: scmp.com

Фото: scmp.com

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О столкновениях не сообщается, а на фото с демонстрации видно, как большое количество людей идут по улицам Гонконга под зонтами.

Напомним, что Гонконг, который длительное время находился под Британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе, вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

Отметим, что на данный момент Гонконг подозреваемых не выдает. Жители Гонконга считают, что в случае принятия этого закона коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов. Власти до сих пор не отложила принятие документа, а лишь приостановили его рассмотрение.

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