Для украинцев открылся еще один курорт: Мальдивы ждут туристов

Мальдивские острова ранее первыми в мире создали "коронавирусный" курорт, а теперь добавились к списку курортных стран, которые могут посещать граждане Украины.

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Как сообщили на сайте Министерства туризма этого островного государства, иностранные туристы – в том числе и украинцы – смогут въезжать в страну с 15 июля, но с некоторыми ограничениями.

Несмотря на разгул коронавирусной пандемии, путешественникам не надо предъявлять тест на коронавирус или проходить карантин. ПЦР-тест придется сдать только приезжим с симптомами ОРВИ.

Для въезда достаточно подтвердить бронь в аффилированном Минтуризма отеле, круизном корабле или курорте. Кроме того, туристы должны будут провести всю поездку только в одном отеле.

Помимо этого, местные органы здравоохранения могут проводить выборочное тестирование, которое будет полностью бесплатным для гостей. Все данные будут заноситься в медицинскую декларацию, оформляемую сразу же при въезде в страну.

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В то же время, Мальдивы находятся в "красной" зоне стран Министерства здравоохранения Украины. То есть, после возвращения из них необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию либо обсервацию или же сдать ПЦР-тест. Ранее мы писали, после каких стран самоизоляцию не нужна.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал 25 стран, в которые могут въезжать украинцы.

С какими последствиях сталкиваются украинцы из-за новых правил въезда в другие страны, смотрите в видеосюжете:

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