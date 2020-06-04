Дома унесло прямо в море: страшный оползень в Норвегии сняли на видео

По счастливому стечению обстоятельств в результате случившегося никто не пострадал

В Норвегии, где карантин назвали бесполезным против последствий эпидемии коронавируса, сошел мощный оползень, который унес в море восемь домов одновременно.

По информации The Local, инцидент произошел 3 июня в прибрежной коммуне Алта, которая расположена на севере страны. 650-метровый поток грязи, который подхватил здания, удалось снять на видео.

В результате случившегося никто не пострадал – в местечке расположены преимущественно дачные дома, в которых люди не живут постоянно. Перед происшествием одного человека эвакуировали, но его дом не был затронут оползнем.

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Вместе с домами поток унес и собаку – животное позже удалось спасти.

Видео: Reuters

После ЧП в Алта был создан кризисный штаб, а полиция временно запретила передвигаться по местным автодорогам.

Причину оползня пока что не сообщили, хотя подобное случалось в регионе и раньше – обычно раз в год.

Напомним, ранее сообщалось об оползнях в другой европейской стране – из-за длительных ливней и вызванных ими наводнениями начали сходить грязевые потоки в Италии.

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А в этом году масштабный оползень произошел в Очакове Николаевской области, в результате чего на побережье Днепро-Бугского лимана обрушились пять гектаров берега.

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