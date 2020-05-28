Карантин бесполезен: в Норвегии сделали резонансное заявление

В Осло считают, что нежелательных последствий можно было бы избежать и не закрывая границу

В то время как отказавшуюся вводить карантин Швецию накрыл коронакризис, в соседней Норвегии пришли к выводу, что карантин был бесполезен.

Об этом говорится в исследовании Норвежского института общественного здравоохранения.

"На сегодняшний день наша оценка в отношении снятия карантина, и я наблюдаю по этому поводу широкий консенсус, заключается в том, что того же эффекта можно было бы достичь – и избежать части нежелательных последствий – без закрытия границ", – заявила директор института Камилла Столтенберг.

Реклама

При этом она призвала сограждан продолжать соблюдение эпидемиологических мер.

Кроме того, в Осло заявили об уроне в сфере образования – из-за неготовности школ к дистанционному обучению у выпускников снизились шансы на получение достойного образования.

В тренде В Минобороны Ирана назвали виновного в катастрофе украинского самолета в Тегеране

С начала эпидемии COVID-19 в Норвегии в феврале, по официальным данным, заразились 8,4 тысячи человек, из которых 7,7 тысячи к данному моменту вылечились. Меньше повезло 235 людям, которым не удалось победить болезнь. В начале мая правительство начало ослаблять карантинные меры.

Среди всех прочих на карантине некоторое время находилась и монаршая чета – король Харальд V и королева Соня.

Реклама

Как обстоят дела с распространением коронавируса в других странах мира, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама