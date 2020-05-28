Карантин бесполезен: в Норвегии сделали резонансное заявление

В то время как отказавшуюся вводить карантин Швецию накрыл коронакризис, в соседней Норвегии пришли к выводу, что карантин был бесполезен.
Об этом говорится в исследовании Норвежского института общественного здравоохранения.
"На сегодняшний день наша оценка в отношении снятия карантина, и я наблюдаю по этому поводу широкий консенсус, заключается в том, что того же эффекта можно было бы достичь – и избежать части нежелательных последствий – без закрытия границ", – заявила директор института Камилла Столтенберг.
При этом она призвала сограждан продолжать соблюдение эпидемиологических мер.
Кроме того, в Осло заявили об уроне в сфере образования – из-за неготовности школ к дистанционному обучению у выпускников снизились шансы на получение достойного образования.
С начала эпидемии COVID-19 в Норвегии в феврале, по официальным данным, заразились 8,4 тысячи человек, из которых 7,7 тысячи к данному моменту вылечились. Меньше повезло 235 людям, которым не удалось победить болезнь. В начале мая правительство начало ослаблять карантинные меры.
Среди всех прочих на карантине некоторое время находилась и монаршая чета – король Харальд V и королева Соня.
Как обстоят дела с распространением коронавируса в других странах мира, смотрите в видеосюжете "Сегодня":
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