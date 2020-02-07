"Дошли до глубины седых времен": Лукашенко рассказал о встрече с Путиным

Самолет с россиянами не смог приземлиться в Сочи из-за непогоды

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

В России состоялась вторая за пару месяцев встреча президентов России и Беларуси, которые, среди прочего, обсудили "политику бывших стран Советского Союза".

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в формате тет-а-тет проходили в Сочи 7 февраля.

"Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими", – цитирует портал "БелТА" Лукашенко.

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По словам Путина, беседа длилась около часа-полтора.

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Позже президенты продолжили переговоры в расширенном формате, но часть российской делегации отсутствовала – самолет россиян не смог приземлиться из-за непогоды.

Напомним, Беларусь и Россия планируют создать в рамках так называемого Союзного государства общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство. Отметим, в начале декабря прошла закрытая встреча Путина и Лукашенко, которая длилась 5,5 часа.

Это вызвало протесты в Минске – люди вышли на демонстрации против слияния Беларуси и России. В ходе акции протестующие порвали портрет Владимира Путина, а также образовали живую цепь.

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