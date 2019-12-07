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"Плодотворно поработали": подробности закрытой встречи Путина и Лукашенко

7 декабря, 23:20

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась 5,5 часов

Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

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Переговоры президентов РФ и Беларуси о перспективах углубления интеграции в рамках Союзного государства, проходивших в Сочи в резиденции Путина "Бочаров ручей", продолжались более 5 часов.

Сообщается, что после завершения переговоров Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для прессы.

По данным СМИ, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась 5,5 часов.

"Первые 2 часа Путин и Лукашенко говорили с участием членов делегаций, затем во время обеда они разговаривали тет-а-тет. После беседы "с глазу на глаз" президенты вновь продолжили переговоры вместе с главами правительств России и Белоруссии Дмитрием Медведевым и Сергеем Румас, министрами обеих стран", – сообщают российские СМИ.

Перед началом переговоров Путин "отметил, что правительствами обеих стран за прошедшие годы проведена большая работа по интеграции и предложил всем участникам переговоров обсудить дальнейшие перспективы интеграционного процесса".

Позже глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что Российская Федерация и Беларусь серьезно сблизили позиции по нефтегазовым вопросам.

По его словам, лидеры двух стран очень плодотворно поработали по целому ряду направлений.

"Очень плодотворно поработали по целому ряду направлений – по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка достигли очень серьезного прогресса. Даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены", – заявил Орешкин.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию страны с Российской Федерацией, но при равных экономических условиях для предприятий. При этом он отметил, что не добивается снижения цены на газ от России.

Между тем,в Минске люди протестовали против слияния Беларуси и России. В ходе акции протестующие порвали портрет Владимира Путина, а также образовали живую цепь.

Кроме того, украинцы поддержали позицию белорусов и провели митинг под посольством Беларуси в Украине. Во время митинга они сожгли портрет Путина и Лукашенко.

Также ранее Александр Лукашенко выступил резко против того, чтобы общей валютой Союзного государства становился российский рубль.

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Источники: Интерфакс-Украина , ТАСС

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