Древняя и современная Грузия: что стоит посмотреть, приехав впервые

/ Фото: Сегодня

Грузия — страна яркая и удивительная. Она очаровывает гостеприимством жителей, вкусной едой, горными пейзажами, древними храмами — и современным хайтеком, который оттеняет жемчужины архитектуры прошлых веков. Приехав сюда, вы не будете выпускать телефон из рук, фотографируя буквально все.

Особенно фотогеничен Тбилиси. Первое, что бросается в глаза по дороге из аэропорта в столицу, — здание МВД Грузии, похожее на большую стеклянную волну. Прозрачные здания госструктур — символ принципа открытости власти. Мол, грузинским чиновникам нечего скрывать от народа: подходи, смотри, кто чем занят. Как родной брат здания МВД выглядит мост Мира, нависающий над извилистой Курой большой прозрачной шапкой. Его построили в 2010 году, и местным он сначала не понравился. Его даже окрестили "подгузником" за форму. Но со временем к нему привыкли, а уж для туристов сегодня это одна из основных площадок для фотосессий. Хотя сделать хороший кадр достаточно непросто: на мосту негде яблоку упасть. В среднем гостеприимная Грузия с населением в 3,7 млн человек ежегодно принимает у себя около 8 млн туристов.

Мост Мира. Построен итальянцем Микеле де Луки / Фото: Сегодня

Четвероногие "гиды"

Если в Турции много уличных котов, то в Грузии — великое множество бездомных собак. Но они в большинстве своем с чипами и очень дружелюбные. Еды не просят, с этим у них проблем нет: по всему городу расставлены специальные боксы с мисками и кормом.

"Сюда любой бездомный пес может подойти и поесть. А корм приносят жители города", — рассказывает наш гид Александр Гвелесиани.

Так что приветливые четвероногие друзья станут вашими проводниками по местным достопримечательностям, а их в Тбилиси немало. Это и театр марионеток имени Резо Габриадзе в виде покосившейся башенки, и "Аллея звезд" по улице Шота Руставели, и огромный футуристичный концерт-холл в форме двух стеклянно-стальных труб, и белоснежный Дворец президента. Кстати, нынешняя глава Грузии — Саломе Зурабишвили (первая в истории страны женщина-президент) — отказалась жить в нем, мотивировав это тем, что содержать такой большой дворец затратно, и переехала в резиденцию поменьше.

Театр Резо Габриадзе / Фото: Сегодня

А чего стоит знаменитый комплекс серных бань Абанотубани! По легенде, царь Вахтанг Горгасали охотился в этом районе и нашел горячий источник. На радостях решил построить вокруг него город и перенести сюда столицу из Мцхеты. Так зародился Тбилиси — "теплый" город. Прямо возле комплекса серных бань находится один из лучших ресторанов города, который так и называется — "Горгасали". Здесь можно попробовать хачапури и рыбу, приготовленные по древней технологии, на горячих камнях. Дегустацию вина вам проведет сам владелец ресторана, а во время сытной трапезы можно посмотреть программу с национальными танцами и битвой на ножах. И все это — под аккомпанемент виртуозных вокальных исполнителей.

Ну а стоит свернуть в сторону от центра — и вы попадаете в удивительную архитектурную смесь столичного Подола и Одессы. Здесь дореволюционные здания с маленькими двориками, балконы, завешенные бельем и украшенные прикрученными велосипедами. В одном из таких дворов разместилась "Фабрика" — культурный центр с хостелом, кафе и магазином виниловых пластинок, где можно найти как народные песни, так и грузинский дэз­-металл!

Чтобы обойти все красоты Тбилиси, одного дня точно не хватит. Но авиакомпания МАУ осуществляет ежедневные рейсы из Борисполя Киев — Тбилиси дважды, в 12:00 и в 21:10. Так что в удобный для себя день и время можно прилететь в столицу Грузии, которую от столицы Украины отделяет 4 часа полета.

Резные балконы. Особенность города / Фото: Сегодня

Места силы: "крест" и "столп"

Грузинская православная церковь — одна из древнейших в христианском мире. Страна приняла христианство еще в IV веке, так что в Грузии очень много храмов. Один из самых знаменитых — Джвари, основанный в первой половине VII века.

"Немного лет тому назад, там, где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь..." — так описывает Джвари Лермонтов в своей поэме "Мцыри".

Такая картина открывается перед туристами, которые стоят на горе у стен монастыря. Его название переводится как "крест": именно здесь четырнадцатилетняя святая Нино поставила первый на территории Грузии православный крест. Кстати, здесь их делают из виноградной лозы.

Неподалеку от Джвари находится первая столица Грузии — Мцхета. Небольшой городок тщательно отреставрирован, его главная гордость — собор Светицховели. Это название переводится как животворящий столп. Связано оно с такой легендой. Житель Мцхеты Элиоз привез из Иерусалима хитон Иисуса Христа и вручил его сестре, которая умерла, только к нему прикоснувшись. На ее могиле вырос кедр. Его срубили, чтобы построить храм. Из ствола сделали 7 колонн. Шесть легко установили, а вот седьмая повисла в воздухе, и только после молитв Святой Нино стала на место, замироточив. Верующие утверждают, что и сейчас столп помогает излечиться от недугов.

В скалах: многоэтажки и театр

Дорога из Тбилиси в маленькое село Вардзиа заняла у нас 4 часа. Примечательно, что ехали мы в основном в темное время суток по горным серпантинам, и за это время на дорогах нам не встретилось ни одной ямы или кочки! Повторять такой трюк в наших Карпатах я бы не рекомендовал.

Утром в гостинице, при дневном свете, перед нами предстали невероятной красоты горы. Хотелось остаться здесь и любоваться ими вечно. Но рядом с селом расположен знаменитый пещерный монастырский комплекс XII века, не посетить который мы просто не могли.

Вардзиа

На протяжении почти километра вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети высечено около 600 помещений, многие из которых уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Это колоссальный памятник средневекового грузинского зодчества. В комплексе находится монастырь и храм Успения Пресвятой Богородицы. Также здесь живут монахи-отшельники. В целом скальный комплекс производит неизгладимое впечатление, а с высоты перед посетителями открываются невероятные виды.

Вардзиа. Древний город в скале, где высечено около 600 помещений / Фото: Сегодня

Уплисцихе

В Грузии есть еще один известный пещерный город — Уплисцихе. От Тбилиси он находится всего в полутора часах езды. Уплисцихе имеет 3000-летнюю историю: люди здесь жили до середины XIX века. Комплекс находится не на отвесной скале, как Вардзиа, но у него есть свой шарм. Уплисцихе вмещает в себя 150 помещений, в том числе эллинистический театр и большой тронный зал. Также сохранились жертвенники, водопроводы и водостоки. Особенно здесь будет интересно любителям истории: именно здесь в 1178 году короновали, а позже и венчали царицу Тамару.

Уплисцихе. Пещерный комплекс, в котором еще в 1178 году короновали и венчали саму царицу Тамару / Фото: Сегодня

Что попробовать: янтарное вино

В Грузии ни одно застолье не обойдется без вина. Ркацители, Саперави, Киндзмараули, белое и красное, — тут можно найти качественный и доступный напиток на любой вкус. И неудивительно, ведь Грузия — древнейшая родина виноделия, что доказано учеными во главе с профессором Пенсильванского университета — Патриком Макговерном.

Квеври. Глиняный сосуд, в котором делают грузинское вино / Фото: Сегодня

В Тбилиси есть даже ресторан, где вино производят прямо на крыше 8-этажного здания! Меня же интересовало конкретное вино, которое так трудно найти у нас. Это так называемое Amber Wine — янтарное вино. Оно готовится по древнейшей грузинской технологии в квеври — большом глиняном сосуде, который закапывают в землю. А свой янтарный, оранжевый окрас приобретает за счет того, что в квеври виноградное сусло выдерживается на мезге — вместе с косточками и кожицей. В результате получается невероятное вино с терпким вкусом, сильным ароматом с медовыми нотками, янтарным цветом и маслянистой структурой.

Amber Wine имеет янтарный цвет, терпкий вкус и маслянистую структуру / Фото: Сегодня

Вглубь страны: минеральные воды и крепость Рабат

Еще один магнит для туристов в Грузии — город Боржоми, который знаменит своей минеральной водой. Тут, в окружении леса и гор, очень спокойно и уютно. Можно оздоровиться в термальных купальнях, попить воды из природных источников и набраться сил.

Менее чем в часе езды от Боржоми, в Ахалцихе, находится крепость Рабат XVI века. В ней сочетаются святыни христианского и мусульманского мира — дали о себе знать годы пребывания города в составе Османской империи. Территория крепости занимает почти 7 гектаров и поделена на современную нижнюю часть, где расположились рестораны, кафе и магазины, а также на верхнюю — платную, где можно посетить церковь Святого Георгия, мечеть Ахмедие, комнату отдыха пашей, цитадель и месхетский зал.

Сама крепость была недавно отреставрирована и способна впечатлить даже бывалого путешественника.

Боржоми. Мост через горную реку рядом с городским парком / Фото: Сегодня

Благодарим за приглашение в пресс-тур Национальную туристическую администрацию Грузии, официальный турсайт страны www.georgia.travel

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в сердце Тбилиси уже около полутора месяцев проходит антиправительственная акция "Стыдно", а 7 августа на площади также прошла демонстрация, посвященная 11-й годовщине российско-грузинской войны.

Напомним, в июне в Грузии начались массовые антиправительственные и антироссийские выступления на фоне скандала с участием депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.

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