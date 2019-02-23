Два человека погибли в Венесуэле при попытке не дать заблокировать участок границы с Бразилией
Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое – серьезные
Два человека погибли в пятницу на юге Венесуэлы возле границы с Бразилией после того, как венесуэльские военные открыли огонь по сторонникам оппозиции, сообщает американское издание "Вашингтон пост" со ссылкой на свидетелей и лидеров местного сообщества.
Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое – серьезные.
"Вашингтон пост" утверждает, что местные сторонники оппозиции пытались не дать закрыть участок венесуэльско-бразильской границы в районе деревни Кумаракапай на дороге, связывающей две страны. Когда в этот район прибыл конвой военных, активисты попытались помешать его движению, загородив ему дорогу. После этого военные открыли огонь по собравшмся, отмечает газета.
В свою очередь в госдепе США осудили этот инцидент.
"Соединенные Штаты осуждают убийства, нападения и сотни произвольных задержаний в Венесуэле. Мы выступаем заодно с семьями пострадавших в требовании добиться справедливости и подотчетности", - цитирует "Вашингтон пост" слова неназванного представителя госдепа.
Накануне венесуэльские власти перекрыли границу с Бразилией – за день до ожидаемого прибытия гуманитарной помощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.
Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.
Как сообщалось, самолеты ВВС США доставили в колумбийский Кукуту груз гуманитарной помощи для Венесуэлы.
Напомним, в Венесуэле начались столкновения депутатов и полиции из-за гумпомощи. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо лично отправился на границу, чтобы помочь гумконвою пересечь границу Венесуэлым.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльская оппозиция столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.
Сам Мадуро отказался покинуть пост президента Венесуэлы, опираясь на силовой блок, и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи:
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