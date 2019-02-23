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Два человека погибли в Венесуэле при попытке не дать заблокировать участок границы с Бразилией

Сегодня, 02:00

Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое – серьезные

Фото: AFP
Два человека погибли в Венесуэле при попытке не дать заблокировать участок границы с Бразилией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/31e/78c/5c631e78cf3ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/31e/78c/5c631e78cf3ee.jpg Другие страны Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое - серьезные

Два человека погибли в пятницу на юге Венесуэлы возле границы с Бразилией после того, как венесуэльские военные открыли огонь по сторонникам оппозиции, сообщает американское издание "Вашингтон пост" со ссылкой на свидетелей и лидеров местного сообщества.

Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое – серьезные.

"Вашингтон пост" утверждает, что местные сторонники оппозиции пытались не дать закрыть участок венесуэльско-бразильской границы в районе деревни Кумаракапай на дороге, связывающей две страны. Когда в этот район прибыл конвой военных, активисты попытались помешать его движению, загородив ему дорогу. После этого военные открыли огонь по собравшмся, отмечает газета.

В свою очередь в госдепе США осудили этот инцидент.

"Соединенные Штаты осуждают убийства, нападения и сотни произвольных задержаний в Венесуэле. Мы выступаем заодно с семьями пострадавших в требовании добиться справедливости и подотчетности", - цитирует "Вашингтон пост" слова неназванного представителя госдепа.

Накануне венесуэльские власти перекрыли границу с Бразилией – за день до ожидаемого прибытия гуманитарной помощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.

Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.

Как сообщалось, самолеты ВВС США доставили в колумбийский Кукуту груз гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Напомним, в Венесуэле начались столкновения депутатов и полиции из-за гумпомощи. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо лично отправился на границу, чтобы помочь гумконвою пересечь границу Венесуэлым.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльская оппозиция столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.

Сам Мадуро отказался покинуть пост президента Венесуэлы, опираясь на силовой блок, и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи:

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Тег Венесуэла

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Источник:

Интерфакс

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