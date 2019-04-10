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Два соперника на выборах в Израиле объявили о победе

Сегодня, 03:35

Заявления прозвучали после того, как были обнародованы результаты опросов на выходе с избирательных участков

Фото: AFP
Два соперника на выборах в Израиле объявили о победе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d39/a87/5cad39a87cc82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d39/a87/5cad39a87cc82.jpg Другие страны Заявления прозвучали после того, как были обнародованы результаты опросов на выходе с избирательных участков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его основной конкурент Бенни Ганц оба объявили о своей победе на парламентских выборах.

Заявления прозвучали после того, как были обнародованы результаты опросов на выходе с избирательных участков, согласно которым партия Нетаньяху "Ликуд" незначительно отстает от оппозиционного блока Ганца "Кахоль-Лаван".

"Правый блок во главе с "Ликудом" одержал явную победу. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Уже ночью я начну формирование правого правительства вместе с нашими естественными партнерами", - сказано в заявлении Нетаньяху.

Ганц также заявил о своей победе.

"Мы победили! Народ Израиля сказал свое слово! На этих выборах есть явный победитель и явный проигравший", - говорится в его заявлении.

Как известно, в Израиле прошли парламентские выборы, в которых участвовали четыре десятка блоков и партий.

Напомним, 7 апреля на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты первого тура президентских выборов в Украине. Также официально был объявлен второй тур выборов президента.

Также Иван Варченко называл количество нарушений после первого тура выборов. Он напомнил, что до выборов было более пяти тысяч нарушений, в день голосования почти 2,5 тысячи, но обращения в полицию продолжают поступать.

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Тег Израиль, победа, результаты, Нетаньяху, парламентские выборы

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Источник:

УНИАН

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