Два соперника на выборах в Израиле объявили о победе
Заявления прозвучали после того, как были обнародованы результаты опросов на выходе с избирательных участков
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его основной конкурент Бенни Ганц оба объявили о своей победе на парламентских выборах.
Заявления прозвучали после того, как были обнародованы результаты опросов на выходе с избирательных участков, согласно которым партия Нетаньяху "Ликуд" незначительно отстает от оппозиционного блока Ганца "Кахоль-Лаван".
"Правый блок во главе с "Ликудом" одержал явную победу. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Уже ночью я начну формирование правого правительства вместе с нашими естественными партнерами", - сказано в заявлении Нетаньяху.
Ганц также заявил о своей победе.
"Мы победили! Народ Израиля сказал свое слово! На этих выборах есть явный победитель и явный проигравший", - говорится в его заявлении.
Как известно, в Израиле прошли парламентские выборы, в которых участвовали четыре десятка блоков и партий.
Напомним, 7 апреля на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты первого тура президентских выборов в Украине. Также официально был объявлен второй тур выборов президента.
Также Иван Варченко называл количество нарушений после первого тура выборов. Он напомнил, что до выборов было более пяти тысяч нарушений, в день голосования почти 2,5 тысячи, но обращения в полицию продолжают поступать.
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