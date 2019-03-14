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Две ракеты были запущены из сектора Газа по району Тель-Авива

Сегодня, 22:46

В районе Гуш-Дан сработали сирены воздушной тревоги

Иллюстрация: AFP
Иллюстрация: AFP.
Две ракеты были запущены из сектора Газа по району Тель-Авива //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ab8/443/5c8ab844338d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ab8/443/5c8ab844338d7.jpg Другие страны В районе Гуш-Дан сработали сирены воздушной тревоги

Радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по району так называемого Большого Тель-Авива в четверг вечером. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан (Большой Тель-Авив — прим. Ред.) информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", — говорится в коммюнике военных.

Напомним, израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy. 

В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

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Тег сектор Газа, ракеты, тель-авив

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ТАСС

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