Экс-премьер Беларуси поддержал протестующих

Позже пост поддержки был удален со страницы Сергея Румаса в соцсети

Экс-премьер Беларуси Сергей Румас, занимавший пост до 3 июня 2020 года, поддержал участников акций протеста против фальсификации результатов президентских выборов. Соответствующий пост появился в его Instagram вечером 16 августа.

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Текст он сопроводил хэштегом #жывебеларусь и однозначно высказался о применяемых властями методах подавления протестов.

"То, что происходит в Минске, это недопустимо по отношению к гражданам Республики Беларусь. Насилие в 21 веке не должно быть оправдано, все виновные должны понести наказание. Поведение органов правопорядка, милиции, ОМОНа является недопустимым, массовые задержания протестующих является нарушением их прав и свобод", - написал Румас.

Он также подчеркнул, что протестующие не нарушают законов, а их право на протест закреплено в конституции, и выразил соболезнования всем пострадавшим "в ходе этого чудовищного насилия".

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"Не ломают сооружения, не грабят магазины, с уважением относятся к своему городу, они хотят лишь одно что бы власть их услышала", – отметил экс-премьер.

В то же время через два часа после опубликования пост исчез со страницы Румаса.

Напомним, 16 августа в Беларусе продолжаются масштабные акции против действующей власти в лице Александра Лукашенко. Вечером в этот же день несколько белорусских СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что в разных районах Минска силовики снова задерживают протестующих, однако позже МВД опровергло эту информацию.

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