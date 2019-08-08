Экс-президента Кыргызстана доставили в Бишкек: в город движется толпа

Силовики утверждают, что на бывшего лидера не оказывается давление, а его права соблюдаются

/ Фото: AFP

Бывшего президента Кыргызстана Алзамбека Атамбаева, который сдался спецназу, штурмовавшему его резиденцию в пригороде столицы страны, доставили в Бишкек.

"После задержания Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление МВД", — заявили 8 августа в ведомстве.

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В кыргызском МВД добавили, что на бывшего лидера не оказывается давление, а его права соблюдаются.

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На данный момент правоохранители оформляют предусмотренные в таких случаях документы. Адвокат Атамбаева выразил уверенность, что бывшего президента заключат под стражу.

Экс-президента из села Кой-Таш в Бишкек везли объездной дорогой – несмотря на то, что спецназу удалось оттеснить его сторонников от дома, но они заблокировали прямую дорогу. Поэтому колонна с бывшим лидером поехала через город Кант, до которого от Кой-Таша 30 км.

После того, как Атамбаева увезли, из Кой-Таша в Бишкек выдвинулось около тысячи его сторонников. Толпа направляется к МВД.

Напомним, 7 августа к дому Алмазбека Атамбаева под Бишкеком стянули силовиков, чтобы его задержать. Первая волна штурма оказалась неудачной, после чего спецназ отступил, а экс-глава государства потребовал от своего преемника Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента уйти в отставку.

На следующий день силовики предприняли вторую попытку штурма, которая увенчалась успехом – спустя много часов переговоров бывший лидер согласился покинуть свою резиденцию вместе с правоохранителями.

27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева – его подозревают в незаконном обогащении, завладении земельным участком, причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Экс-президент все обвинения отрицает.

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