Эксклюзив: секретарь СНБО рассказал, нужно ли эвакуировать украинцев из Китая

Все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом

В случае обострения ситуации с коронавирусом будет отрабатываться эвакуация украинских граждан из Китая. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью "Сегодня". На данный момент в Китае находится около десяти тысяч граждан Украины. Среди них – студенты, работники и туристы. Сейчас они могут обратиться в консульские отделы Украины в Китае.

"Если ситуация в Китае будет выходить из-под контроля – там сегодня наблюдается локализация в городах, где есть вспышка вируса, из этих городов невозможно выехать – мы будем отрабатывать эвакуацию наших граждан на территорию Украины. Сегодня могу сказать, что в Украине каких-то экстраординарных вещей не происходит. Пока причин для того, чтобы мы с вами волновались или находились во взволнованном состоянии, нет. Ситуация полностью контролируется", – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью "Сегодня".

Ранее "Сегодня" писали, что находящимся в Китае украинцам рекомендуют при возможности покинуть эту страну.С таким призывом к гражданам обратилось посольство Украины 27 января на своей странице в Facebook.

"Посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения", – заверили дипломаты.

В посольстве утверждают, что изучают возможность эвакуации украинцев из провинции Хубэй и советуют отслеживать оперативную информацию на сайтах диппредставительства в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) и Министерства иностранных дел (https://mfa.gov.ua/), сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти.

В случае чрезвычайной ситуации – неотложно звонить на горячую линию посольства (+86 137 01230647).

Напомним, что ранее известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая.

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