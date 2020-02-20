Эксклюзив: Зеленский позвонил в Китай украинке, которая не хочет выезжать без собачки, и пообещал помочь девушке

Об этом "Сегодня" рассказала сама девушка, оставшаяся в Китае

Эвакуацией украинки Анастасии Зинченко из Китая занялся лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявила сама Анастасия Зинченко, связавшись с "Сегодня". Девушка рассказала, что ей позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал взять решение ее ситуации под личный контроль.

Украинка Анастасия Зинченко отказалась возвращаться домой спецсамолетом из китайского города Ухань без своего шпица Мишеля. Собачку запретили вывозить китайские власти.

Как сообщил временный поверенный Украины в КНР Виктор Пономарев, украинские дипломаты подавали запрос на эвакуацию, но китайская сторона позволила выехать только людям и запретила вывозить животных.

"Не пускать собаку на борт – это требование китайской стороны, ведь животные – также переносчиками вируса", – рассказал временный поверенный Украины в КНР Виктор Пономарев.

Кроме того, по словам Виктора Пономарева, документы на собаку владелица сделала задним числом – они датированы 17 февраля 2020 года.

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"Ей предлагали разместить шпица в гостинице для собак, все расходы оплатили бы, и доставить его в Украину, когда карантин закончится. Но владелица отказала и сказала, что останется вместе со шпицем в Китае", – отметил дипломат.

Напомним, самолет забрал украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань и привез их домой. Из китайской провинции Хубэй наш самолет вывез 45 украинцев и 28 иностранцев — граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Отметим, в украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета из Уханя он был единственным представителем от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи будут выходить в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

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