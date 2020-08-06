Эксперты сравнили взрыв в Бейруте и ядерный взрыв в Хиросиме

Взрыв в Бейруте (Ливан) стал самым мощным неядерным в истории человечества. Его мощность составила 10% от взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

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К такому выводу пришла группа специалистов из шефилдского университета (Англия), проведя экспресс-анализ видеозаписей произошедшего в ливанской столице, передает BBC.

Эксперты считают, что мощность бейрутского взрыва составила 1 000-1 500 тонн в тротиловом эквиваленте, что равняется примерно одной десятой взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

"Каким бы ни был точный размер заряда, это, несомненно, один из крупнейших неядерных взрывов в истории, намного больше, чем любое обычное оружие. Мы также проанализировали видеозаписи временной задержки между детонацией и приходом ударной волны в точках в нескольких сотнях метров от взрыва, и они в целом согласуются с таким размером заряда. Если это так, это будет означать, что мощность этого взрыва была, возможно, 10% от мощности бомбы в Хиросиме", – заявил профессор университета Энди Тиас.

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Отметим, что сегодня 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы. В 1945 году США сбросили на этот японский город ядерную бомбу. Взрывом было убито от 70 до 80 тысяч человек, от 90 до 166 тысяч человек умерли от лучевой болезни, ожогов и ранений. Через полгода после бомбардировки умерли еще около 200 тысяч японцев, или даже больше, от последствий взрыва.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа в столице Ливана прогремел оглушительный взрыв в порту города. Он был такой силы, что на мгновение образовался "гриб", похожий на ядерный, а ударная волна разгромила половину города и даже дошла по морю до Кипра (около 250 км). По состоянию на вечер 5 августа число погибших превысило 130, а ранения разной степени тяжести получили около пяти тысяч жителей. Местные власти объявили Бейрут районом стихийного бедствия и ввели двухнедельное чрезвычайное положение. Очевидцы взрыва говорят, что это был словно ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки.

По данным местных силовиков, при проведении сварочных работ произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2 700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры. Глава МВД Ливана отмечал, что "сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту".

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