Эрдоган не хочет заключать перемирие с сирийскими курдами

В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Эрдоган сказал, что военная операция «содействует сохранению территориальной целостности Сирии»

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Сегодня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен прислушиваться к призывам Вашингтона и заключать перемирие с курдами на севере Сирии.

"Господин президент (США – Ред) требовал, чтобы мы объявили о прекращении огня. Мы никогда на это не пойдем", – предупредил Эрдоган. "Я говорил ему, что Турция не будет вести переговоры с террористами", – добавил он.

В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Эрдоган сказал, что военная операция "Источник мира" "содействует сохранению территориальной целостности Сирии", сообщило агентство "Анадолу". Кроме того, Эрдоган заверил, что операция помогает приблизить политическое урегулирование сирийского конфликта.

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Напомним, президент США Дональд Трамп своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны – из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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