Эрдоган призвал остановить доминирование доллара в мировой торговле

Сегодня, 22:16

Он отметил, что зависимость от доллара в мировой торговле стала большой проблемой

фото AFP
фото AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в мировой торговле. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщает Hurriyet.

В частности, он отметил, что зависимость от доллара в мировой торговле стала большой проблемой. Эрдоган пояснил, что необходимо постепенно прекратить монополию доллара, используя местные и национальные валюты в расчетах.

Напомним, в середине августа президент Турции заявил, что его страна готовится перейти на расчеты в национальной валюте с Россией, Китаем, Ираном и Украиной. Эрдоган отметил, что также хотел бы перейти на расчеты в евро с Евросоюзом. Он также добавил, что страна объявит бойкот электронным товарам из США.

Ранее сообщалось, что Иран и Ирак отказались от использования американского доллара в двусторонних торговых соглашениях.

Напомним, что ранее в связи с выходом США из ядерной сделки по Ирану, в Европейском Союзе заявили о намерении при оплате иранской нефти перейти с доллара на евро. В свою очередь в США заявили, что уменьшают объемы закупаемой в Иране нефти. Такое распоряжение отдал американский президент Дональд Трамп.

Также Иран уже заявлял,намерен отказаться от доллара при торговле нефтью. Решение о переходе на евро было принято, когда Исламская Республика находилась под международными санкциями.

Ранее Беларусь и Иран договорились о бартерной сделке "нефть за оборудование".
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