Эрдоган прокомментировал вход сирийской правительственной армии в Манбидж

Я не считаю слишком плохим событием вход войск режима президента Сирии Башара Асада в Манбидж - Эрдоган

Фото: Murat Kula/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж "слишком негативным событием". Об этом он рассказал журналистам.

"Я не считаю слишком плохим событием вход войск режима президента Сирии Башара Асада в Манбидж. Почему? Потому что это в конце концов их территория", — приводит слова президента газета Hürriyet.

Эрдоган указал на необходимость "очистить Манбидж от террористов". "Я сказал это президенту РФ Владимиру Путину. Если вы очистите Манбидж от террористических организаций, то пожалуйста, либо вы, либо режим обеспечивайте всю логистику. Но если вы это не сможете сделать, то местные племена могут попросить нас прийти и спасти их, потому что Манбидж приблизительно на 85-90% был населен арабами, не курдами", — добавил он.

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Правительственные силы заняли в окрестностях Манбиджа позиции на линии соприкосновения с формированиями сирийской вооруженной оппозиции, бойцы которой участвовали в первой турецкой трансграничной операции в Сирии "Щит Евфрата". Сообщения о столкновениях между курдами и вооруженными оппозиционерами поступили из Кобани.

Напомним, президент США Дональд Трамп своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны – из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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