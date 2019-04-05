Эрдоган рассказал, когда Турция получит первые С-400

Турция предлагала США купить у них Patriot, но Соединенные Штаты не предложили подходящих условий

Фото: AFP

Эрдоган рассказал, когда Турция получит первые С-400 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/494/8c8/5c64948c8fff0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/494/8c8/5c64948c8fff0.jpg 2019-04-05T16:34:25+03:00 Другие страны Турция предлагала США купить у них Patriot, но Соединенные Штаты не предложили подходящих условий

Вашингтон не смог предложить Анкаре те же условия для соглашения по американским противоракетным комплексам Patriot, какие Россия предложила по контракту на зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы финализировали соглашение по С-400, продолжаем выплаты по контракту. Мы предлагали США купить у них Patriot, но Соединенные Штаты не предложили нам подходящих условий. Так что сделка по С-400 реализуется, и в июле мы ждем поставку комплексов", - сказал он в эфире телеканала "Хабер тюрк".

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. "В ожидании однозначного решения Турции отказаться от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены.

В Пентагоне считают, что США убедят Турцию отказаться от российских С-400.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Эрдоган рассказал, когда Турция получит первые С-400". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.