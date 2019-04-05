Эрдоган рассказал, когда Турция получит первые С-400
Турция предлагала США купить у них Patriot, но Соединенные Штаты не предложили подходящих условий
Вашингтон не смог предложить Анкаре те же условия для соглашения по американским противоракетным комплексам Patriot, какие Россия предложила по контракту на зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган.
"Мы финализировали соглашение по С-400, продолжаем выплаты по контракту. Мы предлагали США купить у них Patriot, но Соединенные Штаты не предложили нам подходящих условий. Так что сделка по С-400 реализуется, и в июле мы ждем поставку комплексов", - сказал он в эфире телеканала "Хабер тюрк".
Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. "В ожидании однозначного решения Турции отказаться от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены.
В Пентагоне считают, что США убедят Турцию отказаться от российских С-400.
США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Эрдоган рассказал, когда Турция получит первые С-400". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пентагон не рассматривает возможность создания рабочей группы с Турцией из-за поставок С-400
Зенитные ракетные системы С-400 Турция приобретет у России
В МИД Турции ответили на угрозы США приостановить поставки F-35 из-за С-400
Турция надеется договориться с США о получении американских истребителей-бомбардировщиков F-35