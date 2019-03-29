В Турции назвали покупку С-400 "завершенным вопросом"

Глава турецкого МИД заверил в том, что Анкара не собирается отказываться от покупки российских ЗРК

Фото: Википедия.

В Турции назвали покупку С-400 "завершенным вопросом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eea/247/5c7eea247a07e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eea/247/5c7eea247a07e.jpg 2019-03-29T15:07:32+02:00 Другие страны Глава турецкого МИД заверил в том, что Анкара не собирается отказываться от покупки российских ЗРК

Вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 29 марта.

"Мы договорились с Россией и подписали соглашение. Это соглашение является действительным и мы обсуждаем, когда будет осуществляться доставка. Это соглашение – завершенное дело", – цитирует его Reuters.

Он заверил в том, что Анкара не собирается перепродавать С-400 третьим странам.

"Для чего нам это, если мы приобретаем их для собственных нужд", — добавил Чавушоглу, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Дипломат упрекнул союзников Турции по НАТО в том, что они не смогли предоставить подходящие условия по поставках аналогичным систем и комплексов.

Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.

Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.

В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.

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