В Турции назвали покупку С-400 "завершенным вопросом"
Глава турецкого МИД заверил в том, что Анкара не собирается отказываться от покупки российских ЗРК
Вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 29 марта.
"Мы договорились с Россией и подписали соглашение. Это соглашение является действительным и мы обсуждаем, когда будет осуществляться доставка. Это соглашение – завершенное дело", – цитирует его Reuters.
Он заверил в том, что Анкара не собирается перепродавать С-400 третьим странам.
"Для чего нам это, если мы приобретаем их для собственных нужд", — добавил Чавушоглу, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Дипломат упрекнул союзников Турции по НАТО в том, что они не смогли предоставить подходящие условия по поставках аналогичным систем и комплексов.
Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.
Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.
В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.
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