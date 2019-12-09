Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400

Эрдоган вновь заявил, что Анкара не намерена отказываться от российских С-400

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не намерена отказываться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Я сказал президенту США Дональду Трампу, что мы не откажемся от С-400, но мы в то же время можем купить зенитно-ракетные комплексы Patriot, если нам будут предоставлены выгодные условия. Мы бы хотели разнообразить свою систему ПВО", — сказал он в понедельник в эфире телеканала ТРТ.

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Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки намерены продолжать оказывать нажим на Турцию, добиваясь от нее отказа от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Это подтвердил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

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Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400.

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