Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции в Сирии

Он также выразил обеспокоенность в связи с позицией ряда арабских государств

Фото: Murat Kula/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии, сообщило в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"Жертвами терактов стали десятки тысяч турецких граждан. Мы как никто знаем горечь потерь от действий террористов", – приводит агентство слова лидера страны.

"Только за последние дни на турецкой территории разорвалось более 700 минометных снарядов, погибли 18 человек, в том числе девятимесячный ребенок. Ранены более 200 жителей приграничных населенных пунктов Турции", - добавил Эрдоган.

Он также выразил обеспокоенность в связи с позицией ряда арабских государств, которые "после начала операции "Источник мира" вдруг захотели восстановить членство Дамаска в ЛАГ (Лиге арабских государств. – Ред.)".

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По данным агентства, Эрдоган подчеркнул, что "утверждения о том, что операция "Источник мира" направлена против этнических курдов ... и нанесет удар по политическому урегулированию в этой стране – ложь и вздор", и целью Анкары "являются террористы".

Ранее в понедельник Эрдоган заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

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Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

В свою очередь в ЕС осудили проведение Турцией операции "Источник мира" на севере Сирии , а также подчеркнули негативные последствия военной операции.

Также страны Европы выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Впрочем, единогласия по вопросу поставок станы еще не достигли.

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