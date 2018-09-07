Эрдоган заявил, что не отдаст Идлиб на "милость" Асада

Идлиб считается важным фактором не только для будущего Сирии, но также для обеспечения безопасности Турции, а также в регионе и в мире

Сирийская провинция Идлиб не должна быть "отдана на милость" президенту Сирии Башару Асаду, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не должны отдать на милость этот регион режиму Асада", - сказал он на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.

Турецкий лидер отметил, что "любое нападение (на Идлиб) приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии".

По словам Эрдогана, Идлиб считается важным фактором не только для будущего Сирии, но также для обеспечения безопасности Турции, а также в регионе и в мире.

"Турция сохранит присутствие в Сирии, пока там не установится мир. Идлиб важен не только для будущего Сирии, но также и для мира во всем регионе, а также для безопасности и стабильности Турции", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут "очень злы", если в Идлибе произойдет кровопролитие.

По словам Трампа, сложившаяся ситуация в этой провинции "очень печальная".

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Как сообщалось, российская авиация нанесла 20 ударов по позициям повстанцев в Идлибе. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые кварталы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.