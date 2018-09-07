Эрдоган заявил, что не отдаст Идлиб на "милость" Асада

Сегодня, 15:15

Идлиб считается важным фактором не только для будущего Сирии, но также для обеспечения безопасности Турции, а также в регионе и в мире

Реджеп Эрдоган. Фото: AFP
Реджеп Эрдоган. Фото: AFP

Сирийская провинция Идлиб не должна быть "отдана на милость" президенту Сирии Башару Асаду, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не должны отдать на милость этот регион режиму Асада", - сказал он на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.

Турецкий лидер отметил, что "любое нападение (на Идлиб) приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии".

По словам Эрдогана, Идлиб считается важным фактором не только для будущего Сирии, но также для обеспечения безопасности Турции, а также в регионе и в мире.

"Турция сохранит присутствие в Сирии, пока там не установится мир. Идлиб важен не только для будущего Сирии, но также и для мира во всем регионе, а также для безопасности и стабильности Турции", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут "очень злы", если в Идлибе произойдет кровопролитие.

По словам Трампа, сложившаяся ситуация в этой провинции "очень печальная".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сообщалось, российская авиация нанесла 20 ударов по позициям повстанцев в  Идлибе. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые кварталы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.
Сирия, Турция, Эрдоган, Идлиб
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Отношения между странами улучшились. Фото: ua.today

Турция и Нидерланды назначили послов в рамках соглашения о нормализации отношений

Сегодня, 14:45

Намеченный на первую неделю октября визит министра иностранных дел Нидерландов станет следующим шагом в вопросе нормализации отношений

Другие страны

Фото: AFP

Россия и Асад опят бомбят Сирию: есть жертвы

Сегодня, 14:38

Российские и сирийские ВВС нанесли ряд авиаударов в провинциях Хама и Идлиб
Загрузка...

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп кардинально изменил подход к американским войскам в Сирии

Сегодня, 13:55

Хотя военная кампания в Сирии против террористической группировки "Исламское государство" близка к успешному завершению, ее окончание не станет сигналом к началу вывода американских войск

Россия

В Сирии продолжается противостояние. Фото: AFP

Россия предупредила США, что американские военные могут попасть под удар в Сирии

Сегодня, 12:34

Речь идет о безопасности американских военных на базе Эт-Танфа в провинции Хомс

США

Минфин США, фото forexaw.com

США расширили санкционный список по Сирии

Сегодня, 01:23

В список попали две компании из Ливана, две − из Сирии, одна − из ОАЭ, а также три сирийца и один ливанец

Украина

Ахмет Кендир и Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Украина и Турция будут совместно патрулировать Черное море - Аваков

Вчера, 18:49

Сейчас ведутся наработки по формату совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников

Другие страны

В Иране сделали заявление. Фото: Fotolia

В Иране рассказали, когда будет принято решение по военной операции в Идлибе

Вчера, 14:41

Сотрудничество, которое осуществляют РФ и Иран, в последние годы оказало существенное влияние на ход событий в регионе, заявили в Тегеране

Евросоюз

Франция сделала заявление. Фото из открытых источников

Франция готова нанести удары по силам Асада в Сирии

Вчера, 12:40

Париж предостерег сирийские власти от применения химического оружия

США

фото AFP

США будут "очень злы", если в сирийском Идлибе произойдет кровопролитие - Трамп

Вчера, 03:44

По словам Трампа, сложившаяся ситуация в Идлибе "очень печальная"

США

фото AFP

Трамп отрицает, что обсуждал убийство Асада

Вчера, 02:03

Американский журналист-расследователь выпустит в свет книгу о президенте Трампе
Загрузка...