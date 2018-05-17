Эрдоган заявил, что ООН изжила себя и развалилась

Сегодня, 02:21

Эрдоган обвинил Израиль в тирании и раскритиковал ООН

фото AFP
фото AFP

Бездействие ООН в отношении кровопролития на границе Сектора Газы засвидетельствовало конец этой международной организации.

Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Перед лицом этих событий ООН свернулась. Она изжила себя и развалилась", – сказал Эрдоган.

Он призвал международное сообщество решительно отреагировать на действия Израиля.

"Если израильское запугивания и в дальнейшем будет подвергаться молчанию, то мир быстро скатится в хаос, в котором будет царить бандитизм", – отметил президент Турции.

По его убеждению, отсутствие принципиальной реакции мира на насилие против палестинцев "открывает очень опасные двери".

Эрдоган также пообещал продолжать разностороннюю поддержку Палестины.

"Даже если весь мир закроет глаза, мы не позволим Израилю оказывать жестокость. Мы и в дальнейшем будем поддерживать наших палестинских братьев не только сердцами, но и всеми имеющимися ресурсами", – отметил он.

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Напомним, 15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.
Израиль, ООН, сектор Газа, Палестина, катастрофы, насилие, эрдоган, президент турции
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Reuters

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