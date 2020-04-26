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Еще одна победа: на "родине" коронавируса сообщили хорошую новость

26 апреля, 16:37

Станислав Кожемякин

В Ухане последнего пациента с COVID-19 выписали из больницы

В Китае сообщили о новом символическом этапе борьбы с коронавирусной эпидемией – в городе Ухань, откуда инфекция начала распространяться по всему миру, в больницах не осталось пациентов с COVID-19.

Как пишет Reuters, об этом 26 апреля сообщил на брифинге представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн.

"К 26 апреля число новых пациентов с коронавирусом в Ухане было на нуле благодаря совместным усилиям города и медицинского персонала со всей страны", – добавил Фэн.

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Согласно международно принятой версии, пандемия атипичной пневмонии COVID-19 началась с рынка морепродуктов и птицы в 11-миллионом Ухане. По данным китайских властей, в городе зарегистрировали 46 452 случая COVID-19, а также 3869 погибших.

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В течение 11 недель в городе действовал строжайший карантин, включавший в себя комендантский час, а также запрет на въезд и выезд. 7 апреля эпидемиологические ограничительные меры были сняты.

Больше о том, какими усилиями Пекин сумел подавить вспышку коронавирусной эпидемии, читайте в материале "Два месяца жесткого карантина: как в Китае остановили коронавирус" на нашем сайте.

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Китай эпидемия коронавирус COVID-19 Ухань

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