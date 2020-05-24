Еще одна страна обогнала Китай по количеству зараженных коронавирусом

С начала эпидемии в Канаде COVID-19 обнаружили у 83 621 человека

За последние сутки в Канаде, которая на этой неделе продлила закрытие границ из-за карантина, зафиксировали 1 141 нового пациента с коронавирусом, сообщили в местном Министерстве здравоохранения 23 мая.

В целом же, с начала эпидемии в стране заболел 83 621 человек. Это больше, чем на родине вируса – в Китае, где по состоянию на 24 мая зарегистрировано 82 971 случай заболевания.

Всего же за последние сутки в Поднебесной обнаружили три активных случая инфицирования и еще 36 человек, у которых заболевание протекает бессимптомно.

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Самое большое количество людей в Канаде заразилось в провинциях Квебек (46 838), Онтарио (25 040) и Альберта (6 818).

Всего за время пандемии в стране скончались 6 355 пациентов с COVID-19 – это тоже больше, чем в Китае, где по официальной информации умерли 4 634 человека.

При этом в Канаде полностью вылечились 43 305 заболевших, а с 11 мая в Канаде количество выздоровевших каждый день превышает число болеющих.

По данным властей, на наличие коронавируса в стране были протестированы больше 1,4 млн человек.

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Напомним, что 28 апреля канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его страна находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией.

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