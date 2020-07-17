Еще в одной стране мира число случаев COVID-19 перевалило за миллион

В США, Бразилии и Индии количество инфицированным продолжает зашкаливать

В Индии, которая занимает третье место в мире по распространению коронавирусной инфекции, количество обнаруженных случаев COVID-19 превысило миллион.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные онлайн-трекера пандемии Worldometer.

Так, с начала эпидемии в Индии зарегистрировали 1 005 871 заразившихся, из которых 35 468 – за прошлые сутки, 16 июля.

Читайте также: В Индии за день до ослабления карантина зафиксирован антирекорд новых случаев коронавируса

При этом болезнь отняла 25 622 жизней, из них 680 – за вчера. В то же время, выздоровели уже 636 727 человек, или более 63% от общего числа.

Реклама

Таким образом, количество активных случаев COVID-19 в стране составляет 343 522 человек.

В тренде В Польше оппозиция требует признать выборы недействительными

По масштабам распространения эпидемии страна уступает лишь двум другим – США, где обнаружили почти 3,7 млн инфицированных, и Бразилии с 2 млн пациентов.

Бороться с инфекцией мешает в Индии даже погода. В стране начался сезон муссонов – тропические ливни вызвали наводнения и оползни во многих штатах, десятки человек уже стали жертвами стихии.

Напомним также, что в Дели открылась одна из крупнейших больниц в мире для лечения коронавируса – медучреждение Sardar Patel COVID Care Centre рассчитано на 10 тысяч больных.

Смотрите сюжет, как борются с нарушителями карантина в Индии:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама