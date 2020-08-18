Китай готовится запустить в продажу вакцину от коронавируса: стали известны сроки

Две вакцины-кандидаты в июне прошли третий этап клинических испытаний

Вакцина от коронавируса китайского производства может появиться в продаже уже в декабре текущего года. Об этом сообщил руководителя Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm) Лий Джинжен, сообщает ECNS.

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По его словам, вакцина будет стоить меньше 1000 юаней (144 долларов США) за две дозы.

Как отмечается, две вакцины-кандидаты, разработанные учеными Sinopharm отдельно в Пекине и Ухане, в июне прошли третий этап клинических испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Джинжен также отметил, что уже сам сделал вакцинацию двумя дозами одной из вакцин и не испытывает побочных эффектов.

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Ранее сообщалось, что американская компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне 50-60 долларов США за курс прививок, что составляет порядка 25-30 долларов за дозу.

Другие компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, планируют продавать свои препараты дешевле. Так, американская Pfizer и германская BioNTtech оценили свои вакцины в 19,5 долларов за дозу, а британско-шведская AstraZeneca – в 3-4 доллара за дозу.

Тем временем миллиардер Билл Гейтс рассказал, что поможет человечеству дождаться вакцины от коронавируса.

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