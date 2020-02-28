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Эскалация конфликта в Сирии: погиб турецкий военный

28 февраля, 23:10

Елена Кузьмич

Еще двое человек получили ранения

Турецкий военнослужащий погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб.

Об этом заявило Министерство национальной обороны Турции.

"Один наш военнослужащий погиб, еще двое получили ранения в результате артиллерийского обстрела", — отмечается в заявлении.

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Ранне президент США Дональд Трамп по телефону пообщался с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и выразил "поддержку усилий Анкары подеэскалации ситуации на северо-востоке Сирии". Об этом сообщается в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Президенты считают, что Сирия, Россия и Иран должны "прекратить наступление, пока не погибло больше невинных людей".

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Ранее сообщалось, что президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили эскалацию в Сирии и гибель турецких военных.

Напомним, в результате удара сирийской авиации в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих.

Видео: Reuters

После авиаудара Турция заявила, что считает сирийские войска вражескими целями и уже нанесла массированный ответный удар.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Сирия Турция погибшие война в Сирии эскалация конфликта

Источник: ТАСС

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