"Это крик души": в Беларуси подполковник милиции рассказал о преступных приказах

Проявлять жестокость к собственным соотечественникам, тысячи которых на прошлой неделе были задержаны и избиты ОМОНом, белорусскую милицию готовили еще во время избирательной кампании перед выборами президента.

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Об этом, как сообщает TUT.by, рассказал действующий подполковник милиции из города Лиды Юрий Махнач.

"Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами", – говорит он.

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По словам милиционера, правоохранителей готовили "к войне против своего народа".

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"В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД", – отметил Махнач.

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Сам подполковник, чтобы не участвовать в репрессиях, ушел в отпуск. А 13 других офицеров в Лиде подали рапорты об отставке и готовы свидетельствовать о противоправных действий в РОВД. Многие другие работники силовых структур тоже уволились.

"Мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить. Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо", – уверяет он.

Сам Махнач тоже собирается подавать рапорт об увольнении.

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Напомним, что с 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, страну охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом. А 16 августа в центре Минска прошел оппозиционный Марш свободы, на который по разным подсчетам собрались до 220 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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