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"Фактически война": беспорядки в Гонконге глазами украинца (фото, видео)

18 ноября, 12:32

Сотни протестующих продолжают баррикадироваться в PolyU - гонконгском "политехе"

Порядка шести сотен демонстрантов забаррикадировались в помещении PolyU (Политехнического университета) в Гонконге, выдержав ночь противостояний с полицией.

После того, как на мосту, который ведет к вузу, протестующие сожгли грузовик полиции, правоохранители отступили, сообщает на своей странице в Facebook украинец Артур Харитонов.

"Уже через час после отступления полиции в 6 утра состоялся очередной наступление. Утром правительство применило все: административный ресурс, новые отряды полиции, оружие и даже китайскую армию", – пишет он.

По его словам, около 7 утра появился ректор гонконгского "политеха" и призвал всех студентов сдаться. Однако тех, которые пошли последовали его требованию, полицейские забросали газом, избили и доставили в тюрьму.

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"В самом политехе до сих пор – около 600 человек, 70% из них – студенты, в том числе – иностранные. Капитулировать они не собираются", – пишет очевидец.

Лидеры студенческого самоуправления уже обратились к международной общественности с просьбой помочь, а демократические партии Гонконга уже назвали ситуацию гуманитарным кризисом и потребовали освободить всех задержанных.

Вместе с этим на улицах города под предлогом поддержки безопасности появились китайские военнослужащие с боевым оружием.

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Фото: REUTERS/Manuel Claure

В остальных частях города также случаются стычки, а активисты блокируют центральные дороги.

Как пишет Харитонов, полиция избивает журналистов, в том числе иностранных, чтобы те прекратили освещать кризис.

Силовики задерживают врачей-волонтеров и взамен свозят собственных врачей, "чтобы те не давали умереть тем, кого везут в камеры". Однако к забаррикадировавшимся протестующим пропустили медиков Красного креста.

Напомним, что протестующие не применяют огнестрельное оружие против полицейских, однако с недавних пор начал атаковать их из луков. В результате чего один из силовиков был ранен.

Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

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Источник: Сегодня

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