ФБР подключится к расследованию взрыва в Бейруте

Группа сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов прибудет в столицу Ливана Бейрут в эти выходные и подключится к расследованию обстоятельств мощного взрыва в порту города, произошедшего в начале месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

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Соответствующую информацию агентству подтвердил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

Хейл подчеркнул, что присоединиться к расследованию Федеральному бюро расследований предложили ранее власти Ливана.

"Нам необходимо обеспечить проведение тщательного, прозрачного и заслуживающего доверия расследования. Знаю, что все добиваются именно этого", - сказал он.

О том, что ФБР будет участвовать в изучении обстоятельств произошедшего, он сообщил ранее на текущей неделе.

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Напомним, в результате взрыва 4 августа на складе в порту Бейрута погибли 220 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Как сообщило управление внутренней безопасности Ливана, в результате взрыва было частично или полностью разрушено около 4 тыс. зданий.

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