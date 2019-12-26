Филиппины накрыл разрушительный тайфун

Фото: Paul Cinco/via REUTERS

С 24 декабря центральная часть Филиппин страдает от тайфуна "Пханфон", который разрушил дома, выкорчевал деревья и обесточил города и городки.

Как сообщает AFP со ссылкой на полицию Филиппин, шесть человек пока считаются пропавшими без вести, а более 16 тыс. были вынуждены провести ночь во временных укрытиях в школах, больницах и правительственных зданиях. Информации о погибших пока нет.

Непогода пришлась на традиционный филиппинский предрождественский праздник, noche buena, во время которого миллионы людей в полночь собираются на ужин вместе со своими семьями.

Реклама

Тайфун поразил и популярные курортные места Филиппин, например остров Боракай.

Ежегодно на Филиппинах происходит около 20 ураганов и тайфунов.

В тренде Лукашенко назвал самый простой вариант объединения – Россия вступает в состав Беларуси

В начале декабря 2019 года страну поразил тайфун "Каммури", в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек, а более 200 тыс. эвакуировали. Местные власти оценили ущерб сельскому хозяйству из-за стихии в $15,7 млн.

Индекс глобальных климатических рисков, который ежегодно составляет неправительственная организация Germanatch, показывает: за последние 20 лет Филиппины являются одной из стран, которая больше всего пострада от природных катаклизмов, в частности — тропических штормов.

Филиппины страдают от непогоды с начала декабря. Так, в первых числах месяца мощнейший тайфун, накрывший страну, унес жизни трех человек, а более 340 тысяч человек были эвакуированы. А до этого он прошелся по Японии, где его жертвами стали почти сто человек.

Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама