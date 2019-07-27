Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Филиппины встряхнула серия землетрясений: восемь человек погибли

27 июля, 07:28

Еще около 60 людей пострадали

Фото: Pixabay

На Филиппинах произошла серия землетрясений, жертвами которых стали не менее восьми человек. Еще шесть десятков людей получили ранения, сообщают СМИ.

По данным Геологической службы США, четыре землетрясения магнитудами 5,4, 5,9, 4,5 и 5,7 произошли за последние часы на территории муниципалитета Итбаят (провинция Батанес) на севере Филиппин и в водах близ него.

Как рассказали местные власти, многие местные жители во время удара стихии находились в своих домах, ведь это было раннее утро.

Отметим, что Филиппины входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо — цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова и Индонезию на юг до Новой Зеландии.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Филиппины, землетрясение, погибшие, пострадавшие, магнитуда

Вы сейчас просматриваете новость " Филиппины встряхнула серия землетрясений: восемь человек погибли". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У берегов Филиппин произошло землетрясение

Сегодня, 03:43

Эпицентр удара стихии располагался в 14 км к востоку от муниципалитета Итбаят

Землю продолжает трясти с новой силой: куда на этот раз обрушилась стихия

25 июля, 10:22

Гипоцентр залегал на глубине в 60 км

Землетрясение встряхнуло Японию

25 июля, 02:24

Эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба

На юге Ирана произошло мощное землетрясение

23 июля, 07:28

Магнитуда подземных толчков составила 5,4

Как раскрыть клиентский потенциал с помощью WhatsApp

Как раскрыть клиентский потенциал с помощью WhatsApp

Как раскрыть клиентский потенциал с помощью WhatsApp

Как раскрыть клиентский потенциал с помощью WhatsApp

Как раскрыть клиентский потенциал с помощью WhatsApp

Как раскрыть клиентский потенциал с помощью WhatsApp

Как раскрыть клиентский потенциал с помощью WhatsApp

Как раскрыть клиентский потенциал с помощью WhatsApp

Как раскрыть клиентский потенциал с помощью WhatsApp

Как раскрыть клиентский потенциал с помощью WhatsApp

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Вчера, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

"Сколько еще российские рабы будут терпеть цирк Путина?": интервью со Славой Рабиновичем

Вчера, 07:37

По мнению известного блогера и финансиста, Путин никогда не уйдет из власти живым

"Путину нужна Украина в постоянном огне": интервью с Романом Безсмертным

25 июля, 07:50

Выход из ситуации, которая называется война, заключается в реализации концепции "безопасная реинтеграция"

Изюминки списков политсил, которые проходят в Раду: от призера Олимпиады до командира медбата

25 июля, 07:37

От "Слуги народа" в парламент идут борец с руандийскими корнями и режиссер, от "Батькивщины" — экс-глава футбольный Премьер-лиги, а с "ЕС" — крымскотатарский активист

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы

Израильская компания сможет лечить рак мочевого пузыря
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь