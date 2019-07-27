Филиппины встряхнула серия землетрясений: восемь человек погибли

Еще около 60 людей пострадали

Фото: Pixabay

На Филиппинах произошла серия землетрясений, жертвами которых стали не менее восьми человек. Еще шесть десятков людей получили ранения, сообщают СМИ.

По данным Геологической службы США, четыре землетрясения магнитудами 5,4, 5,9, 4,5 и 5,7 произошли за последние часы на территории муниципалитета Итбаят (провинция Батанес) на севере Филиппин и в водах близ него.

Как рассказали местные власти, многие местные жители во время удара стихии находились в своих домах, ведь это было раннее утро.

Отметим, что Филиппины входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо — цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова и Индонезию на юг до Новой Зеландии.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

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