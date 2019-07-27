У берегов Филиппин произошло землетрясение

Эпицентр удара стихии располагался в 14 км к востоку от муниципалитета Итбаят

Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу у побережья Филиппин. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр удара стихии располагался в 14 км к востоку от муниципалитета Итбаят (провинция Батанес), где проживают около 3 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Кроме того, землетрясение произошло ранее в Афинах, вызвав панику среди населения. Магнитуда подземного толчка составила 5,1-5,3.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

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