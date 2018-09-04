Флотилия США "окружила" Сирию для возможного ракетного удара по Асаду – СМИ

В настоящее время силы ВМС США в Средиземном море располагают по меньшей мере 120 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии

У берегов Сирии в различном удалении, но в пределах достижения для ракетного удара, находятся корабли и подводные лодки США, которые оснащены крылатыми ракетами "Томогавк" и в случае необходимости могут нанести удар по позициям сирийской армии Асада.

Так, в течение минувших суток ударная атомная подводная лодка ВМС США "Ньюпорт ньюс" класса "Лос-Анджелес", зашедшая на прошлой неделе в Гибралтар, после четырехдневного пребывания вышла из порта, взяла курс на Восточное Средиземноморье. Об этом сообщили морские мониторинговые ресурсы этой британской заморской территории.

По их данным, подтверждаемым фотографиями, американская подлодка, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, обогнула мыс Европа на южной оконечности Гибралтара и пошла в восточном направлении.

По имеющимся данным, в акватории Средиземного моря уже находятся две американские атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, в восточной части Средиземного моря размещены два ракетных эсминца ВМС США – "Карни" и "Росс" с 28 крылатыми ракетами "Томагавк. Туда же идет американский ракетный эсминец "Уинстон Черчилль" с управляемым ракетным оружием класса "Арли Берк", который 1 сентября вошел в акваторию Средиземного моря.

Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух – земля" JASSM

По данным наблюдателей, в настоящее время силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 120 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.

Напомним, Белый дом опубликовал заявление, в котором предупредил Асада о мгновенной реакции США и их союзников в случае, если правительство САР применит химоружие в провинции Идлиб.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции – провинцию Идлиб.

В свою очередь в Кремле ответили Трампу, что сирийские вооруженные силы Башара Асада готовятся к решению проблемы Идлиба, который до сих пор находится под контролем оппозиции.