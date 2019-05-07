Гавана готова помочь в решении кризиса в Венесуэле, если об этом попросит Мадуро

Страны Группы Лимы заявили, что считают нужным привлечь Кубу к поиску решения кризиса в Венесуэле

Николас Мадуро. Фото: REUTERS/Fausto Torrealba.

Гавана выразила готовность оказать помощь в урегулировании политического кризиса в Венесуэле, если соответствующая просьба поступить от президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом заявил директор департамента США МИД карибской страны Карлос Фернандес де Коссио в интервью агентству Bloomberg.

Страны Группы Лимы (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) 3 мая заявили, что считают нужным привлечь Кубу как союзника Мадуро к поиску решения кризиса в Венесуэле.

"Мы готовы помочь, — отметил Фернандес де Коссио. — Однако это не Куба и не Группа Лимы должны определять, кто является лидером Венесуэлы".

Отметим, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал крайней мерой возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

"По словам нынешних и бывших советников (Трампа – Ред.), Трамп не демонстрирует большого желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", – отмечает издание Washington Post.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро. А венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть демонстрантов. Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".

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