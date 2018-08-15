Геи взяли штурмом отделение полиции в Ереване и избили копов: видео

Сегодня, 01:17

Ранившие стражей порядка нарушители выявлены и задержаны


Представители ЛГБТ-сообщества ворвались в центральное отделение полиции в Ереване (столица Армении) и избили двух стражей порядка. Об этом признались в пресс-службе ведомства.

Причиной этого стало нападение одного из граждан на представителей сексуальных меньшинств. Подозреваемого задержали.

"Так называемая пострадавшая сторона выяснила, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка. Обстановка обострилась, когда на улицы вышли возмущенные громкими ругательствами жители ближайших домов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские попытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом и на первый взгляд женщины, а на самом деле переодетые в женские платья мужчины и их сторонники, ворвались в отделение, чтобы найти задержанного и схватить его. Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

Ранившие стражей порядка нарушители выявлены и задержаны.

10 мая в Армении начались чистки в силовых ведомствах. В частности, своих постов лишились руководитель полиции страны и директор Службы национальной безопасности.

13 февраля представители армянской оппозиционной фракции "Еркир цирани" ("Страна абрикосов") принесли на заседание Совета старейшин Еревана в мэрии банки с фекалиями, которые предназначались мэру. В результате заседание было сорвано, а на место происшествия пришлось вызвать полицию, врачей и бригаду психиатров.

Как сообщалось, правоохранительные органы Израиля задержали около четырех десятков демонстрантов, которые пытались сорвать 17-ый ежегодный гей-парад в Иерусалиме.

В Запорожье журналист опубликовал момент взрыва петарды во время ЛГБТ-акции в центре города. Нападение произошло в присутствии полицейских. Напавшему на участников акции, инкриминировали хулиганство.

Напомним, что киевский гей-парад в этом году прошел без особых происшествий.
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